Парень пошутил об экс-подруге на свидании и столкнулся с неприятным последствием

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он пошутил об экс-подруге на свидании с другой девушкой. Из-за неудачного комментария парень столкнулся с неприятным последствием.

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Автор поста написал, что свидание вслепую организовал его друг.

«Все шло хорошо, мы шутили о плохих свиданиях и бывших партнерах, говорили о музыке и гуляли», — сказал герой истории.

После встречи, по его словам, девушку забрала ее сестра, оказавшаяся его экс-возлюбленной, с которой он расстался полгода назад.

«На свидании я шутил именно о ее сестре, я рассказал пару историй о ней. Например, как она сбежала с большого семейного мероприятия для свидания со мной, что стало причиной того, что их собака, которую вся их семья искала неделю, пропала, так как она вернулась домой нетрезвая», — рассказал парень.

В итоге, как отметил автор истории, в семье его новой знакомой и экс-подруги из-за его откровений «произошла третья мировая война».

По словам героя истории, ситуация разрешилась, и он продолжил общение с новой знакомой.

«Она упомянула, что ситуация кажется ее сестре менее смешной, чем нам», — заключил он.

Многие комментаторы посчитали забавной историю, но отметили, что неправильно говорить плохо об экс-партнерах. Автор, в свою очередь, отметил, что не высказывался негативно о девушке, а лишь упомянул некоторые факты об их неудачных свиданиях.

Ранее парень по имени Закир рассказал, как он удивился неожиданному поступку девушки на первом свидании. По словам блогера, его новая знакомая привела на встречу своих родителей.