Мужчина случайно поймал огромную рыбу и установил новый мировой рекорд

Житель США поймал огромного веслоноса и побил два рекорда во время рыбалки в штате Миссури. Об этом сообщает радиостанция WXXQ.

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Чад Уильямс из города Олейте, штат Канзас, стал рекордсменом почти случайно. Мужчина отправился на рыбалку по приглашению друзей. Он признался, что, когда забрасывал удочку, даже не знал о существовании веслоносов.

Вскоре ему на удочку попалась что-то огромное. Уильямс рассказал, что рыба была очень сильной и ему потребовалось приложить немалые усилия, чтобы вытащить ее. После взвешивания выяснилось, что американец установил сразу два новых рекорда. Пойманный им веслонос весит более 74 килограммов, что на 11 килограммов больше предыдущего высшего достижения штата. Более того, Уильямс побил и мировой рекорд, так как его рыба оказалась на 368 граммов тяжелее предыдущего рекордного улова.

Мужчина пошутил, что может больше не заниматься рыбалкой, так как уже стал мировым рекордсменом. WXXQ отмечает, что новый рекорд вряд ли будет побит в ближайшее время.

Веслонос — вид пресноводных лучеперых рыб. Главным образом они обитают в реке Миссисипи и ее притоках в штатах Огайо, Миссури и Иллинойс. Эти рыбы вырастают до трех метров в длину и могут весить более 90 килограммов. Имеют рострум веслообразной формы, составляющий около трети всей длины тела.

В апреле 2023 года житель американского штата Арканзас поймал 46-килограммового веслоноса, рыбача на своем каяке. Ему понадобился час, чтобы вытащить рыбу из воды.