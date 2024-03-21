Мужчины и женщины перечислили самые омерзительные поступки прохожих

Мужчины и женщины, ставшие свидетелями неприятного поведения прохожих на улице, рассказали о своем опыте. Самые омерзительные поступки они перечислили в разделе AskReddit форума Reddit.

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Многие воспоминания пользователей касались отправления естественных потребностей организма в не предназначенных для этого местах.

Как-то на парковке я увидел, как старик остановился посреди улицы и вытряс огромную какашку из брючины, а потом уверенно пошел дальше. На карнавале я заметила, как девушка одновременно мочится стоя и целует своего парня.

Другой пользователь рассказал, как однажды женщина на автобусной остановке подавилась мокротой.

Она запустила пальцы в горло и попыталась вызвать рвоту, вытянула липкую слизь в форме большого червя, а потом стряхнула на тротуар.

Еще одну женщину шокировало поведение покупательницы в супермаркете.

Она лила соус ранч прямо в сумку. Обычно мне плевать на магазинных воришек, но тут я пялилась. Бутылку она оставила полупустой.

Ранее мужчины и женщины, которых возбуждают заставляющие их стесняться себя вещи, рассказали о своем опыте. Так, одна из женщин с удивлением обнаружила, что близкое к сексуальному удовольствие ей доставляет легкая боль.