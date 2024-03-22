Парень разорвал отношения с родственниками из-за исключения его из завещания

Пользователь Reddit с ником ThrowRAracoons рассказал на портале, как его двоюродный брат по имени Мэтт во время семейного праздника узнал, что бабушка исключила его из наследства. После этого парень разорвал отношения с родственниками.

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Герой истории объяснил, что недавно во время семейной встречи они с братьями и сестрами обсуждали наследство, полученное от бабушки — каждому досталось по 45 тысяч долларов. Во время разговора Мэтт понял, что стал единственным внуком, которого бабушка исключила из завещания.

Этот факт удивил рассказчика.

«Мэтт с бабушкой были очень близки. Мы думали, что он получит в наследство ее дом, потому что он много помогал бабушке в конце жизни», — написал он.

По мнению автора поста, причиной решения бабушки могло быть то, что мать Мэтта была другой расы: при жизни пожилая женщина резко высказывалась на эту тему.

В итоге братья Мэтта отдать ему часть денег, полученных от бабушки. Однако парень в резкой форме отказался принимать их, а также разорвал отношения с семьей. Как отметил рассказчик, Мэтт не общается с родственниками уже более полугода.

«Знаю, что ему больно, но как мы можем обсудить случившееся с ним? Он мой близкий друг, я просто скучаю по нему», — попросил совета автор публикации.

В комментариях пользователи осудили бабушку Мэтта за то, что она исключила внука из своего завещания. Родственникам они посоветовали написать их брату и заверить его, что он им дорог. Также читатели рекомендовали обратить внимание Мэтта на то, что он по-прежнему является частью семьи.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как пришла на семейный праздник и ненамеренно узнала секрет ее матери. Рассказчица выяснила, что мать дала крупную сумму денег ее младшей сестре на постройку дорогого дома.