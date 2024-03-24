Пенсионер отбился от забравшегося в палатку леопарда

67-летний турист сумел отбиться от леопарда, который пробрался в его палатку во время сафари в национальном парке Кгалагади в Ботсване. Об этом сообщает Mirror.

© Wikimedia Commons

68-летний Гэвин Олдерман путешествовал по Ботсване вместе с супругой, путешественники установили палатку на крыше автомобиля и собирались лечь спать, когда услышали громкое рычание. Леопард забрался на крышу авто и проник в палатку, отважный пенсионер отбивался от хищника, нанеся ему не менее 30 ударов.

В какой-то момент мужчине удалось выбраться из палатки, он сел за руль, завел авто и поехал к ближайшему лагерю туристов. Его жена в это время находилась в палатке на крыше, леопард преследовал их машину несколько километров.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь и сделали прививки от столбняка, серьезных ран муж и жена не получили.

Ранее крокодил напал на дрессировщика в зоопарке и едва не откусил мужчине гениталии.