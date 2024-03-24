Женщины рассказали об использовании необычного нижнего белья на свидании

Секс-игрушка Knicker Desire Luxury стала популярным гаджетом для женщин, который они часто берут с собой на свидания. Об этом сообщает издание Daily Star, опираясь на отзывы, которые пишут пользовательницы вибратора.

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Knicker Desire Luxury представляет собой плоский вибратор с дистанционным управлением. В комплекте идут специальные кружевные трусики с кармашком в области интимной зоны для устройства. Все это поставляется в небольшой барсетке для удобной транспортировки набора.

Секс-игрушка имеет восемь режимов вибрации и 12 скоростей, но даже на максимальной мощности устройство работает тихо. Полного заряда аккумулятора Knicker Desire Luxury хватает на 120 минут беспрерывной работы. Зарядка осуществляется через встроенный порт USB-C. Пульт дистанционного управления работает на расстоянии до восьми метров.

Как пишет Daily Star несмотря на то, что модели Knicker Desire Luxury уже несколько лет, она продолжает пользоваться большой популярностью. Причем, судя по отзывам, многие предпочитают носить ее во время свиданий.

«Три года спустя я все еще люблю эту игрушку! Мы с партнером любим использовать ее, когда иногда идем куда-нибудь поужинать. Она довольно тихая, но я очень осторожен, поэтому мы используем ее только в более уединенных местах», – цитирует издание одну из женщин.

Другая пользовательница рассказала, что любит использовать Knicker Desire Luxury во время романтических ужинов. При этом она всегда отдает пульт управления своему партнеру.

Обсуждаемое устройство продается на всех популярных иностранных маркетплейсах. Цена устройства составляет 70 фунтов стерлингов, что по курсу на момент написания новости равно примерно 8 тыс. руб.