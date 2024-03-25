Жительница Новосибирска решила продать усы кота

Кота по частям продают в Новосибирске. Сервис онлайн-объявлений пополнился предложением приобрести усы домашнего питомца. Вместе с усами продавец предлагает купить у него и кошачью шерсть.

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«Соберите своего кота». С этих слов пользователь сайта объявлений начинает описание своего товара. В наличии у продавца по имени Андрей есть усы и шерсть кота. Усы, по словам продавца, выпали сами за семь лет, специально никто их не выдирал. «За восемь лет накопилось достаточно», - рассказал хозяин кота корреспонденту VN.ru.

Продажа кошачьих усов – не редкость. Время от времени такие объявления появляются в Сети. Усы пользуются спросом. Их используют мастера рукоделия, особенно для изготовления глиняных игрушек с усами и при сборке моделей кораблей – в этом случае игрушечные суда оснащают парусами с использованием усов. Еще усы покупают суеверные люди: они кладут их в кошелек для богатства. Считается, что если носить с купюрами кошачий ус, то появится особый нюх на деньги.

К кошачьим усам в Новосибирске продавец предлагает шерсть, она уже скатана в шарики для более удобного хранения. Стоимость шерсти и усов составляет 1000 рублей. Все вырученные деньги хозяин питомца обещает потратить на корм коту.

Ранее на том же ресурсе объявлений на продажу выставили

визитную карточку бывшего мэра

Новосибирска Анатолия Локтя. Карточку красного цвета с указанием «Мэр» продавец оценил в 5000 рублей.