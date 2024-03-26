Женщина обнаружила в доме тайную комнату

Жительница США обнаружила тайную комнату в доме, где она жила три года. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Как рассказала ее дочь в TikTok, женщина решила расширить кладовку, когда к ней переехал новый возлюбленный. Сломав стену, они обнаружили, что за ней находится еще одно помещение. Попасть туда другим путем было невозможно.

Мама сломала стену в кладовке, и там оказалась целая новая комната, которую так и не достроили. А ведь мы жили в этом доме три года дочь женщины

Люди, посмотревшие видео, шутили в комментариях, что женщина нашла либо Нарнию, либо комнату, в которой был замурован демон.