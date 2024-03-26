«Колдуна» линчевали после нападения заколдованного крокодила на женщину

В Замбии линчевали мужчину, заподозренного в причастности к нападению заколдованного крокодила на женщину. Об этом сообщает нигерийское издание Pulse.

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«Колдуном» объявили 32-летнего Ленгве Кафупи, жившего в деревне на озере Бангвеулу. По слухам, он использовал магию, чтобы заставить рептилию напасть на женщину. Собравшаяся толпа растерзала его, сожгла тело и разграбила его магазин.

Покончив с ним, местные жители обвинили в колдовстве еще трех человек, живших в различных селах на озере Бангвеулу. Они расправились с ними, а тела закопали.

Полиции удалось арестовать одного из предполагаемых участников расправ.

Ранее сообщалось, что в Кении толпа растерзала беглого преступника, который пил кровь детей. Как правило, он знакомился с жертвами, представляясь футбольным тренером.