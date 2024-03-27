Жительница Канады клонировала своего умершего кота за 50 тыс. долларов

Жительница Канады Крис Стюарт потратила 50 тысяч долларов на клонирование своего умершего кота Медведя. Своей историей женщина поделилась с телеканалом CBS.

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После его гибели в аварии она решила сохранить его ДНК и обратилась в компанию по клонированию ViaGen. После четырех неудачных попыток, суррогатная кошка родила двух котят, которых хозяйка назвала Медвежатами.

Стюарт описывает котят как смелых и дерзких, похожих на ее умного питомца Медведя. Она всегда имела домашних животных и считала Медведя самым умным из всех. Решение о клонировании было вызвано чувством ранней утраты любимого питомца.