В Канаде мужчина приютил почти 300 кошек

В Канаде фонд помощи животным собирает средства на содержание около 300 кошек после просьбы их хозяина о помощи. Об этом пишет The Guardian.

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Брюс Робинсон обратился в фонд British Columbia SPCA из-за того, что «перестал справляться» со своими питомцами. Мужчина рассказал волонтерам и сотрудникам фонда, что приютил большое количество кошек во время пандемии, когда многие люди бросали домашних животных из-за переезда. До недавних пор ему удавалось заботиться о животных, но недавно он потерял работу и ему перестало хватать денег на жизнь, поэтому он попросил помочь ему.

Когда сотрудники фонда приехали в дом Робинсона, то обнаружили там 298 животных, при этом 15 кошек были беременны. Как оказалось, мужчина не стерилизовал питомцев, поэтому кошки бесконтрольно размножались: самки приносили потомство раз в три месяца. Робинсон даже не мог ответить на вопрос о количестве животных. При этом у всех кошек были имена, они оказались дружелюбны и находились в хорошем состоянии.

«Я оказался в сумасшедшей ситуации. Я принял плохое решение… Я думал, что смогу справиться с кошками. Я люблю каждую из них и хочу, чтобы у них был дом», — рассказал мужчина в интервью.

Робинсон пытался раздать кошек, но безуспешно. Вместо этого он обнаружил, что тратит тысячи долларов, иногда сам обходясь без еды. Он ежемесячно покупал 28 килограммов корма и наполнитель для 10 кошачьих лотков.

Сотрудники фонда в настоящий момент перевозят кошек, проводят ветеринарные осмотры и стерилизуют животных по мере возможностей. Несмотря на критическую ситуацию, зоозащитники похвалили Робинсона за заботу о кошках и за то, что он смог попросить о помощи.

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