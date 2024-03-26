Отец жениха попросил голосовать на выборах вместо подарка на свадьбу

В Индии отец жениха предложил гостям необычную замену свадебному подарку. Об этом пишет Times of India.

© Unsplash

Отец жениха Нандиканти Нарсимлу из города Сангаредди, штат Телангана, перед свадьбой единственного сына попросил гостей голосовать на выборах за его любимого кандидата.

«Голос за Нарендру Моди будет лучшим подарком, который вы можете сделать», — гласил текст на приглашениях.

На них также была фотография премьер-министра Индии Нарендры Моди.

При этом раньше он уже выдавал замуж дочерей, но с таким призывом к гостям не обращался.

«Моя семья сочла эту идею хорошей и попросила меня реализовать ее», — сказал Нарсимлу в разговоре с журналистами.

Свадьба сына Нарсимлу состоится 4 апреля.

Ранее сообщалось, что житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Мужчина с родными больше года третировал жену и требовал передачи им некоего имущества.