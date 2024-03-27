Бывший бойфренд украл из дома американки унитаз после расставания

Mirror: американка пожаловалась, что экс-бойфренд украл из ее дома унитаз
Женщина из США рассказала, что бывший бойфренд после расставания украл из ее дома унитаз, пишет Mirror.
По словам американки, она рассталась со своим парнем, так как не видела в нем надежного спутника. Мужчина, рассказала женщина, не платил по своим счетам и не оставлял чаевые в ресторанах, что настораживало ее.
После расставания американка ждала, когда мужчина соберет свои вещи, и уснула в комнате. Очнувшись, она с удивлением обнаружила, что в доме пропал унитаз.
«Он украл мой туалет. Он лицензированный сантехник, поэтому знал, что делает», — уверена женщина.
Хозяйка дома добавила, что какое-то время ей пришлось пользоваться туалетом в кафе, которое находится неподалеку. Но вскоре женщина договорилась с другим сантехником, чтобы тот поставил новый унитаз.
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