Мужчина стал есть живых ящериц вместо виагры

Житель Таиланда начал есть живых ящериц в качестве средства профилактики импотенции. Об этом сообщает The Thaiger.

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Родные 59-летнего мужчины по имени Соммай из провинции Чантабури обратились в СМИ, когда узнали, что он избрал поедание живых ящериц в качестве средства для улучшения сексуальной жизни. 21 марта Соммай появился перед журналистами и доказал правдивость заявлений родственников, поймав ползущую по стене ящерицу и тут же съев ее.

В ходе последующего интервью Соммай рассказал, что его бабушка и дедушка ели ящериц, когда он был ребенком. От них он и узнал, что эти животные способны заменить виагру. Соммай также заявил, что замечает улучшение эрекции после поедания ящериц.

По мнению мужчины, есть ящериц безопасно, потому что они питаются лишь мелкими насекомыми. А рептилий, живущих в сельской местности, можно считать еще более чистыми. Несмотря на это, Соммай все же порекомендовал мыть ящериц под краном перед едой.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар пятилетний ребенок попал в больницу после того, как съел опасную ядовитую змею. Врачам удалось спасти ребенка.