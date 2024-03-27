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Невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражающий цвет платья

Невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражающий ее цвет платья. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

Невеста выгнала со свадьбы лучшую подругу жениха за раздражающий цвет платья
© Lenta.ru

Пользовательница в сети с никнеймом @Vivid_Promise_8476 рассказала, что ее приятель Дэн решил жениться на Лорен, которая всегда ее не любила. Кроме того, она запрещала ему видеться с ней, поскольку подозревала их в романе.

«Это ненормально, но она делает Дэна счастливым, поэтому я смирилась с этим», — пояснила автор поста.

Молодожены установили на мероприятие дресс-код и дали ему название «Вечеринка в саду в теплых тонах». По мнению девушки, она ему полностью соответствовала, поскольку надела платье бронзово-оранжевого цвета. Однако Лорен оказалась недовольна ее выбором, заявив:

«Не могу поверить, что ты надела такой цвет на мою свадьбу. Ты чертовски дрянная».

Автор публикации отметила, что она практически кричала на нее и велела ей уйти со свадьбы.

Юзеры решили поддержать девушку в комментариях.

«Их брак не продлится долго, если она не перестанет так себя вести», «Вы не сделали абсолютно ничего плохого», «Дело не в платье. Оно вполне подойдет любому другому гостю на свадьбе», «Очевидно, что она не доверяет мужу», «Прекрасное платье!» — высказывались они.

Ранее гостья пришла на свадьбу в непристойном наряде и была обругана в сети. Юзер с никнеймом @AvgGal поделился снимками с пляжной церемонии своих друзей. На размещенных кадрах была запечатлена женщина, которую пригласили на торжество. Для мероприятия она выбрала полупрозрачное телесное платье длины мини, оформленное множеством разноцветных аппликаций в виде цветов.

Безумный мир