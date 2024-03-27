Змея в прямом эфире едва не задушила ведущего ток-шоу

Змея едва не задушила ведущего ток-шоу The Project на австралийском канале Channel 10 Рава МакМануса в прямом эфире. Видео доступно в аккаунте телеканала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© The Independent

МакМанус появился в студии The Project со змеей на шее. Внезапно пресмыкающееся начало душить ведущего, и он пожаловался, что змея заблокировала его движения.

«Серьезно, я не могу двигаться», — сказал он.

Через некоторое время МакМанусу удалось вырваться из хватки змеи.

«Очень некомфортно смотреть на это», «Я никогда не видел, чтобы лицо Рава было таким красным, это было немного тревожно», — прокомментировали видео зрители телеканала.

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