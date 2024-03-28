Что ждет Россию в 2024 году: прогноз Нострадамуса

Россия в 2024 году, как и другие страны, столкнется с проблемами изменения климата. С таким пророчеством выступал Нострадамус.

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«В северной части России начнется длительный сезон дождей. Последствия наводнений могут быть внушительными. Однако Россия справится с катаклизмами при неожиданной поддержке со стороны других государств», – говорится в прогнозах Нострадамуса.

Также пророк говорил и о политической составляющей. По его прогнозам, в 2024 году Россия сможет добиться уважения и обрести новых союзников. На новый виток выйдут и отношения с Китаем. Также Россию ожидает прорыв и в научно-технической сфере. Возможно, отечественные ученые представят какое-либо новое изобретение или открытие, пишет издание 7Info.ru.