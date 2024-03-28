Женщина узнала об измене мужа благодаря его любви к здоровому образу жизни

Женщина рассказала, что узнала об измене и вычислила любовницу мужа благодаря его любви к здоровому образу жизни. На соответствующий пост в социальных сетях обратило внимание издание Daily Mirror.

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Женщина по имени Меган опубликовала в соцсети TikTok видео, в котором рассказала, что следила за передвижениями супруга по приложению для его фитнес-браслета. Она уточнила, что ее муж — военный, каждый день он отправлялся на пробежку, добегал до дома своей сослуживицы и останавливался.

«Их отношения всегда казались мне странными, а карты стали ключом, подтвердившим мои подозрения», — заявила автор поста.

Она не уточнила, как повела себя после обнаружения доказательств измены, но отметила, что муж стал бывшим.

В комментариях другие пользователи соцсети тоже поделились историями, как технологии помогли им раскрыть неверность партнера. Так, одна женщина случайно обнаружила поисковые запросы в сети, которые совершала любовница мужа с помощью голосового ассистента. Другая пользовательница поняла, что супруг изменяет, заметив в приложении сетевого супермаркета, что тот покупает продукты, которых нет в ассортименте ближайших к дому магазинов.

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