Статья из американской газеты 50-х годов шокировала пользователей сети

Пользователь Reddit опубликовал фотографию статьи из газеты New York Daily Mirror, вышедшей 50-е годы прошлого века, в которой приводилось мнение мужчин о телесных наказаниях женщин. Многих пользователей сети возмутило содержание материала.

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В статье мужчин попросили ответить на вопрос о том, можно ли при необходимости отшлепать женщину в качестве наказания. Трое опрошенных ответили утвердительно.

«Почему бы и нет? Если они, будучи взрослыми, так и не научились себя вести, к ним нужно отнестись как к детям и отшлепать. Это должно побудить их поскорее повзрослеть», — заявил один из участников опроса.

Другой мужчина сказал, что такое телесное наказание даст женщине понять, «кто здесь босс».

«Многие женщины сегодня забывают, что живут в мужском мире», — добавил он. «Именно это и происходило в 50-е. Женщин и детей считали вещами, принадлежащими мужчине», «А это и есть те самые старые добрые времена, о которых все говорят?», «Это попросту немыслимо. Я в шоке от того, что такое могли напечатать в газете». «Господи. Мужчины в 50-х были отстойными», — высказались комментаторы.

Другие поиронизировали над вопросом.

«Мой ответ: женщину можно отшлепать, только если она как следует этого попросит», — заявил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что на Reddit набрала популярность старая реклама Google. Объявление вызвало ностальгию у комментаторов.