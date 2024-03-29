80-летняя итальянка лишила родню наследства и завещала €5 млн сиделке

Аристократка из итальянского города Роверето в северной провинции Тренто завещала свое состояние в €5 млн сиделке, оставив ни с чем десятерых племянников, сообщила местная газета L'Adige. Родственники женщины обратились к адвокату и написали заявление в прокуратуру, заявив о недействительности завещания.

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Потомок знатной семьи Мария Мафатти скончалась в ноябре прошлого года в возрасте 80 лет. Она не была замужем и не оставила прямых наследников. Ее имущество, включающее квартиры, исторический особняк и средства на банковских счетах, оценивается в €5 млн. Все это она завещала сиделке, которая ухаживала за ней в последние годы жизни.

Наследники женщины обратились в суд. По их версии, сиделка воспользовалась беспомощным состоянием подопечной и подправила завещание в свою пользу. На время разбирательства прокуратура заморозила доступ к наследству аристократки.

Ранее адвокат Виктория Данильченко рассказала, что лица, чьи законные права или интересы нарушены завещанием, могут обратиться в суд с иском о признании документа недействительным только после открытия наследства. Истцу следует представить в суд доказательства, которые бы подтверждали, что на момент составления завещания наследодатель был неспособен руководить своими действиями. По словам адвоката, при подозрении на составление завещания под давлением нужно иметь в виду, что истец обязан будет представить достоверные и убедительные доказательства, свидетельствующие о том, что наследодатель был введен в заблуждение относительно природы сделки, предмета завещания и правовых последствий либо совершил завещание под влиянием обмана, насилия или угрозы, что повлияло на его волеизъявление.