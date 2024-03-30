В Англии нашли морскую миногу, похожую на гигантского червя из "Дюны"

На пляже в Англии обнаружили необычное морское существо, напоминающее монстра из фильма «Дюна».

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Животное нашел мужчина по имени Уилл Майлз, прогуливавшийся по побережью в графстве Девон. Длина кровососущего монстра составляла порядка 80 сантиметров, что сравнимо с ростом двухлетнего малыша. Тело у животного вытянутое, напоминает внешне угря, у него есть зубы, расположенные в несколько рядов.

«Это было похоже на огромную пиявку с присоской, полной острых, направленных внутрь зубов», – рассказал изданию Pen News очевидец.

Позже специалисты изучили фотографии находки и пришли к выводу, что мужчина обнаружил морскую миногу – древний вид хрящевых рыб, питающихся кровью более крупных рыб и млекопитающих.

Ранее в экстракте морской звезды обнаружили химические соединения. Открытие может быть использовано в медицине.