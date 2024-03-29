Вульгарная реклама бренда Diesel вызвала споры в сети

Реклама итальянского бренда одежды Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

© Diesel

На размещенном видео человек в серых брюках и пиджаке стоит спиной к камере у стены, на которую льет жидкость. Затем в кадре крупным планом показывают мюли на каблуках у него на ногах. Впоследствии демонстрируется вид сбоку, в результате чего становится ясно, что в ролике снялась девушка, поливающая стену из шланга.

«Подойди ближе... Какая у тебя точка зрения?» — гласила подпись к посту.

© @diesel

Подписчики оценили рекламу в комментариях, разойдясь во мнениях.

«Не смешно», «Ваш отдел маркетинга должен быть уволен», «Так вульгарно», «Отвратительно», «Эта реклама бросает тень на образ бренда», «У этого бренда одни из самых креативных реклам», «Обожаю отдел маркетинга Diesel», «Очень смешно!», «Круто!» — заявили юзеры.

В августе 2023 года магазин обуви Italica из Якутии снял рекламу с «рожающей» сапог женщиной и также вызвал споры в сети.