Опубликовано видео спасения сотни человек из запертого помещения в «Крокусе»

Первый канал опубликовал видео спасения сотни человек из запертого помещения в «Крокус Сити Холле». Ролик появился на сайте издания.

Уточняется, что видео снял бывший спецназовец Илья Красников, который сумел выбраться из «Крокуса» одним из первых. Мужчина несколько раз возвращался в горящее здание, чтобы помочь другим людям. В его нагрудном кармане был телефон с работающей камерой, с помощью которой удалось запечатлеть происходящее.

«Бегали от человека к человеку. Кого-то тащили волоком, кого-то тащили на руках», — рассказал Красников.

Ранее выживший во время теракта россиянин Олег Уколов рассказал, как ему удалось помочь группе людей, заблокированных в заполнявшемся дымом помещении. Он обнаружил в стене тонкое место и вместе с другими людьми начал пробивать его.