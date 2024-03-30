В США одна сестра из пары сиамских близнецов вышла замуж
В сети распространился ролик со свадьбы одной из сиамских близнецов — Эбби Хенсел. В кадре она танцует вместе с новоиспеченным мужем — американским ветераном Джошем Боулингом.
Присоединенная к ней с рождения Бриттани, видимо, не обрела тот же статус. Да и на видео мужчина целуется только с одной из сестер.
Девушки также сообщали, что мечтают о ребенке. При этом у них отдельные спинные мозги и сердца, но набор половых органов один на двоих.
Сейчас сестры живут в штате Миннесота и работают учительницами начальной школы.