В США одна сестра из пары сиамских близнецов вышла замуж

В сети распространился ролик со свадьбы одной из сиамских близнецов — Эбби Хенсел. В кадре она танцует вместе с новоиспеченным мужем — американским ветераном Джошем Боулингом.

Присоединенная к ней с рождения Бриттани, видимо, не обрела тот же статус. Да и на видео мужчина целуется только с одной из сестер.

Девушки также сообщали, что мечтают о ребенке. При этом у них отдельные спинные мозги и сердца, но набор половых органов один на двоих.

Сейчас сестры живут в штате Миннесота и работают учительницами начальной школы.