Бешеная корова устроила переполох на китайской бойне

Парнокопытная жертва, словно предчувствуя скорую кончину, атаковала работников забоя, находящегося в городском округе Чжаоцин (провинция Гуандун, КНР).

По сообщениям китайских СМИ, корова, которая должна быть спокойной и ждать убоя, внезапно сошла с ума и дважды повалила работавших в цехе сотрудников.

После инцидента, в результате которого никто не пострадал, на бойне были приняты чрезвычайные меры, чтобы подобные происшествия не повторялись, в то же время были усилены санитарные проверки животных перед поступлением, улучшены условия транспортировки и кормления, чтобы снизить вероятность аномального поведения коров в процессе убоя.