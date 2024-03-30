Пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз в самолете

Пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила устроила скандал во время перелета, она начала раздеваться. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Источник сообщает, что женщина стала приставать к попутчику и раздеваться. Соседа пришлось временно пересадить в кабину бортпроводников.

По словам очевидцев, перед взлетом женщина перебрала с алкоголем, после начала перелета ее расслабило. Бортпроводники пылись ее беспокоить, но безуспешно. По прилету Москву девушку встретили полицейские и доставили ее в отделение полиции.

До этого самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Душанбе, сел в Самаре из-за буйного пассажира.

Лайнер Airbus A320 вылетел из Санкт-Петербурга в столицу Таджикистана. В 18:12 по московскому времени экипаж воздушного судна доложил самарским диспетчерам об агрессивном поведении одного из пассажиров и запросил полицейских по прилете, однако сигнал «срочность» не объявил.

Ранее пьяный дебошир чуть не сорвал рейс Пермь — Сочи.