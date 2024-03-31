В Нью-Йорке в продажу поступили конфеты в виде ушей от Майка Тайсона

Мармеладное лакомство содержит марихуану. Форма конфет — отсылка к бою экс-боксёра с Эвандером Холифилдом в 1997 году, в котором Тайсона дисквалифицировали за то, что откусил часть уха своего противника, уточняет газета New York Post.

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Сладости продают под брендом «Майк кусает». Их выпустили в преддверии боя с блогером Джейком Полом. 57-летний спортсмен вновь выйдет на ринг 20 июля 2024 года.

В России хранение и выращивание каннабиса запрещены. За это предусмотрена административная и уголовная ответственность в зависимости от целей и объёмов хранения запрещённых веществ.