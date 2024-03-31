В интернете стали продавать мужские штаны с пуш-апом в виде «палки колбасы»

Одежда с пуш-апом спасает тех, кто хочет заиметь выдающиеся формы, но не готов перекраивать своё тело у пластического хирурга. Правда, таким эффектом обычно снабжают женскую одежду — лифчики, леггинсы, джинсы и т. п.

© Секрет Фирмы

Теперь производители обратили свой взор и на мужчин — добавить объёма решили в пикантном месте.

Что за мужские штаны с пуш-апом

Товар появился на Wildberries. С виду это обычные штаны оверсайз серого цвета из футера.

Несколько преувеличить производители решили паховую область — и добавили туда синтепон. Так что со стороны кажется, что под штанами у их владельца нет нижнего белья, зато есть выдающееся достоинство. Продавец обещает, что в такой одежде вы «будете выглядеть, будто своровали палку колбасы из "Пятёрочки"».

Бонусом от синтепоновой вставки в районе бёдер изготовители обещают «небольшой массаж, чтобы каждый шаг был настоящим событием».

Стоят такие штаны около 10 000 рублей. Непонятно, пользуются ли они спросом — отзывы конкретно на эту модель пока не оставил никто.

В этом же магазине продаются точно такие же штаны без пуш-апа. Стоят в 3 раза дешевле. У них много отзывов и рейтинг 4,7.

© скриншот / wildberries.ru

© скриншот / wildberries.ru

Ошибки в одежде, которые дешевят образ

К одежде с маркетплейсов многие относятся скептически — мол, это как одеваться на рынке. На самом деле даже образ, составленный из вещей известных брендов и актуальных фасонов, порой смотрится дёшево.

Чаще всего причина в том, что модник допускает роковые ошибки, которые портят его образ. Такие модные промахи «Секрету» перечислила стилист Лена Червова.

Например, слишком маленькие либо слишком большие вещи. Одежду не по размеру чаще всего оставляют в гардеробе в надежде на заветное похудение. На самом деле лучше носить вещи, которые подходят вам здесь и сейчас.

Модный гардероб будет выглядеть так себе, если вещи подобраны без учёта особенностей фигуры. Так что не стоит покупать то, что налезло, или только из-за надписи на этикетке.

Вещь в катышках, с торчащими нитками, с оторванными подолами или грязными пятнами точно надевать не стоит. Что ещё лучше не носить — читайте тут.

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