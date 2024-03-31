Аллигатора весом в 200 кг выловили и посадили на диету

Жители американского города Темпл-Террас в штате Флорида забили тревогу, ведь по соседству с ними поселился огромный аллигатор.

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Рептилия достигла больших размеров, и в этом оказались виноваты сами жители города. Они постоянно подкармливали создание, давали ему ветчину, курицу. Аллигатор так обнаглел, что стал мешать людям, требуя пищи.

Местным жителям пришлось обращаться к специалистам из парка рептилий, чтобы выловить животное. Теперь местом постоянного жительства для аллигатора стал этот парк. Сотрудники посадили рептилию на строгую диету, чтобы скорее привести его в форму без вреда для здоровья, говорится в материале издания People.

Ранее жителей США напугали реалистичные макеты аллигаторов, которые установили сотрудники одного из парков. Местные жители на протяжении нескольких недель звонили в службу спасения, боясь «опасных» существ.