Парень изучил аккаунт своей девушки и неприятно удивился

Пользователь Reddit рассказал, как изучил аккаунт своей девушки в популярном сервисе для IT-разработчиков GitHub и неприятно удивился. Парень признался, что не знает, как ему поступить со своим открытием.

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Автор поста отметил, что работает разработчиком программного обеспечения, а его девушка оканчивает университет, где изучает искусство. Несколько месяцев назад она внезапно попросила бойфренда научить ее разработке.

«Я научил ее основам [языка программирования] Python и следующие несколько недель каждый день занимался с ней», — добавил парень.

Затем молодые люди прекратили занятия, а спустя несколько месяцев девушка попросила у рассказчика помощи с ее проектом на GitHub.

«Я был немного удивлен и впечатлен, что она знает о GitHub и хочет им воспользоваться, но еще больше я удивился, когда увидел, что у нее уже есть аккаунт, который она завела вскоре после того, как я научил ее основам Python», — продолжил автор публикации.

После того, как вопрос был решен, молодой человек решил из любопытства изучить профиль возлюбленной на GitHub. Он наткнулся на подозрительную папку с проектом, заглянув в которую, увидел интимное фото своей девушки.

«Я подумал, что нужно будет научить ее делать папки приватными. Но перед этим я решил поискать другие ее снимки и в какой-то момент вздрогнул, увидев обнаженное фото. На фото была не она. Там был парень», — заявил парень. Следом он также обнаружил откровенную переписку своей девушки с молодым человеком — они обсуждали загруженные фото и фантазировали на тему секса.

На всякий случай рассказчик сделал запись экрана с увиденным. Однако парень признался, что находится в ступоре и не понимает, что ему следует сделать.

«Мне жаль, мужик. Ты заслуживаешь лучшего», «Ты должен был бросить ее», «Это подарок судьбы — то, что ты узнал ее дерьмовую сущность», — обратились к автору поста комментаторы. Вместе с тем некоторые заявили, что история кажется им придуманной.

Ранее другой пользователь рассказал на Reddit, что захотел развестись с женой после одного разговора с ней перед сном. Пользователи портала поддержали его.