Желание полакомиться попкорном принесло женщине 2,7 миллиона рублей

Жительница США спонтанно приобрела лотерейный билет и сорвала куш. Об этом сообщает Maryland Lottery.

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Женщина из штата Мэриленд купила билет на заправке, куда приехала за карамельным попкорном. Американка долгое время не могла найти сладкую закуску, поэтому обратилась за помощью к владельцу заправки. Пока тот искал попкорн на прилавках, женщина решила принять участие в виртуальных скачках. Она купила лотерейный билет и сделала свою ставку.

Позже к ней вернулся владелец заправки. Он заявил, что так и не нашел попкорн, и женщина поехала домой. Спустя время она проверила результаты скачек и пришла к выводу, что ничего не выиграла. Американка отправила фотографию билета сыну, и тот перепроверил результаты. Внезапно он обнаружил, что его мать стала победительницей. Желание полакомиться попкорном принесло ей 29,3 тысячи долларов (2,7 миллиона рублей).

Американка обрадовалась внезапному выигрышу и заявила, что планирует потратить часть денег на предстоящие свадьбы двух детей.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря тому, что проголодался. Он проезжал мимо кафе, торгующего хот-догами на одной из заправочных станций, и решил подкрепиться.