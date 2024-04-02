Робот-пес помог задержать преступника, получив три пули

Робот-пес в США получил три пули из винтовки, помогая обезвредить преступника в штате Массачусетс.

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Четвероногий робот по кличке Роско принимал участие в операции по задержанию вооруженного мужчины, укрывшегося в жилом доме. Он первым двинулся навстречу правонарушителю, открыв входную дверь, и передавал изображение с видеокамеры полицейским. Увидев робота, преступник опрокинул его ударом ноги, но Роско поднялся и последовал за неизвестным на второй этаж.

«Когда подозреваемый с явным удивлением осознал, что робот стоит за ним на лестнице, он снова сбил робота с ног, а затем направил винтовку в сторону Роско», – говорится в сообщении полиции.

Связь с робопсом была потеряна: позднее выяснилось, что преступник трижды выстрелил в Роско. Подозреваемый также попытался уничтожить робота-сапера, обезвреживающего взрывное устройство снаружи, но промахнулся. В итоге сотрудники спецназа задержали мужчину, использовав слезоточивый газ. По их словам, Роско был незаменим в проведенной операции и достойно выполнил свою задачу, пишет Business Insider.

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