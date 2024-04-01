Женщина застала посреди ночи сидящую в странной позе на холодильнике соседку

Женщина из Таиланда обратилась за помощью к пользователям сети из-за того, что обнаружила соседку по квартире в странном месте и испугалась. Об этом пишет The Thaiger.

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Женщина рассказала о странном случае в своих соцсетях. По ее словам, она проснулась среди ночи от странного шума и застала соседку сидящей на холодильнике в странной позе. Девушка сидела на корточках, опустив руки между колен и наклонив голову так, что лицо было закрыто волосами. Ее положение чем-то напоминало позу человека-паука. Автор поста очень испугалась, но, несмотря на страх, сделала несколько снимков в темноте. При этом она не поделилась окончанием истории и не уточнила, дала ли соседка какие-то объяснения своему поведению.

Комментаторы предположили, что девушка забралась на холодильник из-за насекомых или мышей на полу. Другие допустили, что причина может быть в сомнамбулизме. По их словам, из-за привычки ходить во сне девушка могла совершить нечто странное и впоследствии забыть об этом.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина обратился в полицию и заявил, что сосед укусил его за пенис во время драки из-за коз. Конфликт случился после того, как животные забрели в чужой двор.