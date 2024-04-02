«Червь-кровосос» длиной с двухлетнего ребенка и острыми зубами озадачил прохожих

В Великобритании прохожие нашли на пляже огромного «червя-кровососа». Об этом пишет Daily Mail.

© Lenta.ru

26-летний Уилл Майлс одним из первых обнаружил странное существо на побережье возле города Эксмут, когда прогуливался после работы. Вид существа озадачил Майлса: он сравнил его с «пиявкой-переростком, чей рот усеян острыми, загнутыми внутрь зубами».

Мужчина сделал снимок существа и выложил его в соцсети, надеясь, что знатоки смогут рассказать ему о нем больше. Он также добавил, что «червь» достигал в длину примерно 80 сантиметров, что сравнимо с ростом двухлетнего ребенка. Комментаторы назвали находку мужчины похожей на песчаных червей из вселенной «Дюны», созданной писателем Фрэнком Гербертом.

Выяснилось, что Майлс увидел на пляже морскую миногу — наружного паразита крупных рыб. Их часто называют рыбами-вампирами из-за полного острых зубов рта и свойства присасываться к своей добыче, прогрызать ее кожу и выпивать кровь. В последние годы популяция этого вида у берегов Британии сокращается.

Ранее сообщалось, что инвазивные морские миноги, пьющие кровь у рыб, захватили Великие озера и стали причиной снижения улова у местных рыбаков. Миноги попали в воды Великих озер, находящихся на территории Канады и США, в 1920-е годы и, не встретив там опасных для себя хищников, начали бесконтрольно размножаться.