Мужчины и женщины поделились самыми безумными историями расставания
Пользователи форума Reddit перечислили истории отношений, закончившихся расставанием, которые они считают самыми безумными. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.
Одним из самых удививших пользователей форума комментариев стало воспоминание о неверной жене.
Муж ел завтрак, когда заметил новую татуировку на запястье жены. Это было имя ее нового бойфренда. А еще она ездила в его машине по платным дорогам и не платила. Когда приходили счета, выбрасывала их. Когда он спохватился, долг был на тысячи долларов.
Одна женщина рассказала о подруге, которую бойфренд бросил после пяти лет романа прямо в самолете.
В конце полета они целовались, занялись сексом, вернувшись домой. Когда она проснулась, его уже не было. Он оставил записку, поблагодарив ее за ночь и признавшись, что не передумал расставаться. Через неделю он уже встречался с их общей подругой.
Еще одна пользовательница вспомнила историю знакомой, которая встречалась с мужчиной, державшим дома свинью.
Она была огромная, настоящая большая свинья. Свинья не любила женщину, сталкивала ее с постели, чтобы занять место рядом с мужчиной. Однажды женщине все надоело, и она поставила ультиматум: свинья или я. Он сказал, что свинью знает дольше и бросил мою подругу. Он остался со свиньей.
Ранее мужчины перечислили удивившие их сильнее всего бытовые привычки своих избранниц. Для многих пользователей неожиданностью стало отношение женщин к бюстгальтерам.
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