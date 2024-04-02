Бойфренд бросил собравшуюся переспать с сотней студентов порномодель

Австралийскую порномодель Бонни Блю, которая объявила, что собирается переспать с сотней мексиканских студентов, бросил бойфренд. Об этом она рассказала Daily Star.

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В середине марта 24-летняя модель прилетела в Мексику с коллегой Лейлани Мэй и заявила, что во время весенних каникул собирается заняться сексом с сотней студентов колледжей города Канкун, штат Кинтана-Роо. Все происходящее она планировала снять на камеру.

Планы Блю вызвали скандал в прессе. Кроме того, она рассказала, что лишилась из-за них бойфренда.

«Вообще-то я кое с кем встречалась перед этой поездкой, но из-за нее он меня бросил. Фактически, я осталась одна из-за этого», — поделилась порномодель.

Блю призналась, что хочет найти возлюбленного, однако он должен соответствовать определенным критериям.

«Он должен быть активным, веселым и понимать специфику моей работы. Оказалось, что найти пару в этой индустрии не так-то просто», — посетовала она.

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