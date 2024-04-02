Пара обнаружила тайную комнату в доме спустя четыре года после переезда

Пользовательница TikTok и ее муж нашли потайную комнату в доме через четыре года после переезда. Об этом сообщает New York Post.

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Женщина, назвавшаяся в сети Авророй Блейзингстар, обнаружила тайную комнату, когда вместе с мужем убирала ковер из подвала. Они заметили, что в помещении есть раздвижная стена из гипсокартона. За ней они нашли металлическую дверь, ведущую в небольшую комнату. «Какого черта? Мы никогда не видели такого в нашем доме, а мы живем здесь уже четыре года», — утверждает Блейзингстар.

Внутри помещения находились слив, четыре коврика и освещение: исправный выключатель, лампочка и несколько проводов, висящих на стене. Помимо этого, Блейзингстар заметила пятна ржавчины на полу. Решив, что в доме могло быть совершено преступление, она обратилась в полицию и пригласила кинологическую службу. Однако специалисты не нашли никаких улик и доказательств преступления.

Как считает муж пользовательницы, небольшая комната была своего рода убежищем, которым можно было воспользоваться в случае стихийных бедствий, вторжения в дом злоумышленников и других угроз. «Это помещение может быть комнатой для гостей, если твоя мама захочет остаться у нас», — пошутил муж Блейзингстар.

Многие пользователи выразили беспокойство, когда увидели комнату. Некоторые стали утверждать, что помещение могло использоваться для пыток. «У убежища нет замка на двери снаружи!» — заметил один из комментаторов в подтверждение своего мнения.

Ранее сообщалось, что жительница США обнаружила тайную комнату в доме, где она жила три года. Пользователи сети шутили, что женщина нашла либо Нарнию, либо комнату, в которой был замурован демон.