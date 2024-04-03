Жившего за заводом по производству кока-колы аллигатора посадили на диету

В США аллигатора весом 200 килограммов посадили на диету. Об этом сообщает People.

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Аллигатор, живший в пруду за бывшим заводом по производству кока-колы в городке Темпл Террас, штат Флорида, был хорошо знаком местным жителям. Рептилии даже дали имя — Кока-Кола. Самца длиной 2,5 метра часто кормили курицей и другим мясом. В какой-то момент ограда вокруг пруда в одном месте разрушилась, и жители близлежащих домов стали беспокоиться, что Кока-Кола начнет приближаться к людям или дети будут бегать к его пруду.

Они позвонили в организацию по спасению диких рептилий Croc Encounters Reptile Park and Alligator Farm. Жители Темпл Террас переживали, что аллигатора придется усыпить из-за его размеров и привычки получать еду от людей. Зоозащитники прибыли на место и смогли успешно транспортировать Кока-Колу в парк для рептилий. Осмотрев его, ветеринары с удивлением пришли к выводу, что животное страдает от ожирения. По словам одного из сотрудников парка по имени Карина, аллигаторы таких размеров «обычно весят около 100 килограммов», а Кока-Кола весит 200. Причина лишнего веса Кока-Колы, по мнению специалистов, в малоподвижном образе жизни из-за скромных размеров его пруда и в регулярной подкормке со стороны местных жителей. Поэтому в парке рептилию посадят на диету из рыбы, курятины и специального корма для рептилий.

Ранее незаконно поселивший 340-килограммового аллигатора мужчина из США рассказал о его добром нраве и попытках вернуть питомца. Американец в течение нескольких десятилетий ухаживал за аллигатором и разрешал другим людям, в том числе детям, купаться с ним в бассейне. В марте 2024 года власти штата узнали, что Кавалларо подвергает людей опасности, и решили изъять у него рептилию.