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Порномодель рассказала об огромных заработках на унижении пенисов клиентов

Порномодель из Австралии рассказала, что многие мужчины платят ей крупные суммы за унижения. Об этом пишет Daily Star.

Порномодель рассказала об огромных заработках на унижении пенисов клиентов
© Lenta.ru

27-летняя Шарна Бекман создает контент для взрослых на OnlyFans и утверждает, что зарабатывает до 175 тысяч фунтов стерлингов в месяц (20,3 миллиона рублей). Она заявила, что в сети существует целый рынок услуг по унижению клиентов.

«Фанаты хотят, чтобы вы унижали их, говорили, какие у них маленькие гениталии. Помню, у меня был один поклонник, который присылал мне видео, где на нем не было ничего, кроме туфель на каблуках и сумочки в руках, — поделилась воспоминаниями Бекман. — Потом он начал бить себя каблуками по гениталиям, причем очень сильно. Это его очень заводило, и он был готов отдавать большие деньги за то, чтобы его унижали».

Бекман призналась, что всегда хотела работать в секс-индустрии и готова удовлетворить любые извращенные запросы клиентов. При этом она готова сыграть роль и обычной возлюбленной, если это нужно состоятельному поклоннику.

Ранее Бекман рассказала, что обнаружила своего двоюродного брата среди платных подписчиков.

«Он начал говорить, что это не он, а его друг, который женат и не может использовать свое имя и банковскую карту. Мой братец якобы любезно согласился предоставить свои имя и карту, чтобы тот парень мог подписаться на меня», — сказала женщина.
Безумный мир