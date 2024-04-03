Корейцы стали заводить «питомцев» из неживой природы

Необычный способ бороться с одиночеством и эмоциональным выгоранием набирает популярность в Южной Корее.

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Только вместо общения с другими людьми или какого-то хобби корейцы стали заводить себе "домашние камни", с которыми разговаривают, делятся своими проблемами и о которых заботятся. Это движение называется pet rock, что можно перевести как раз как "домашний камень" или "камень-питомец".

Молодые корейцы часто стесняются или не хотят волновать родных, близких или друзей рассказами о своих проблемах. А набравшая в стране популярность привычка заводить "настоящих" домашних животных типа собачек для многих является слишком большой ответственностью, так как о живом существе надо постоянно заботиться. Для тех одиночек, кому собака или кошка доставляют слишком много хлопот, а потребность в чем-то близком все же есть, и придумали "домашние камни", которые становятся своего рода отдушиной в таких ситуациях.

Те, кто завел себе подобную вещицу, часто сооружают для нее специальный домик, придумывают подобие одежды. "Домашние камни" сопровождают хозяев во время поездок, командировок или даже прогулок и походов в спортзал. По словам владельцев подобных камней, все это приносит спокойствие, чувство безмятежности, уходит ощущение одиночества.

На корейских маркетплейсах есть самые разные наборы "домашних камней" - от обычных булыжников до целых наборов, где к камню прилагается несколько видов "одежды", "домик" и прочее. Стоимость варьируется от 5 до 30 долларов, что очень недорого для Кореи.

Эксперты считают, что это новомодное движение имеет в Южной Корее прямую связь со снижением рождаемости и ростом количества домохозяйств, состоящих из одного человека. Психологи уверены, что подобное замещение настоящего, живого общения с людьми может еще больше увеличить тенденцию к самоизоляции, потому рекомендуют помимо "домашних камней" не забывать общаться с родными, близкими, соседями.

Между тем идея использовать камни в качестве питомцев не нова. В 1975 году американец Гэри Дал начал продавать такие камни в США в вентилируемых коробках, аналогичных тем, в которых продавали домашних животных, а также с инструкцией по уходу. Мода на них продлилась всего полгода, но за это время Дал продал более миллиона камней по 4 доллара за штуку и стал миллионером.