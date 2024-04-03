Кот устроился на работу в подмосковную "Пятерочку"

В супермаркет торговой сети "Пятерочка" в подмосковном Орехово-Зуево взяли на работу кота - он радует посетителей, а взамен в качестве зарплаты получает молоко и сосиски.

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"Оформлен как самозанятый: нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбный коллектив, а еще кот получает несколько мисок молока, сосиски "Красная цена" ежедневно", - рассказали в магазине РИА Новости.

Зовут пушистого сотрудника Пепа, причем он не бездомный, но свободолюбивый - хозяин у него есть, однако кот любит выходить на прогулки. А почему бы не прогуляться по магазину?

Пепа уже стал местной знаменитостью - покупатели все время норовят его сфотографировать.