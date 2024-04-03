Робби Уильямс рассказал об интересе к себе со стороны пришельцев

Певец Робби Уильямс заявил, что пришельцы выбрали его в качестве своего посланника. Об этом пишет Irish Star.

Уильямс рассказал, что несколько раз сталкивался с пришельцами, а однажды видел НЛО так близко, что мог попасть в него «теннисным мячом». 50-летний музыкант считает, что интерес со стороны инопланетян вызван его известностью. По его мнению, они хотят, чтобы он был их послом на Земле.

Певец также рассказал, что во время записи песни о контакте с инопланетянами «Аризона» в студии появился «золотой шар света». Уильямс думает, что внеземная цивилизация хочет использовать его известность, чтобы рассказать миру о жизни на других планетах.

Я только что написал песню под названием «Аризона», и она посвящена контакту с инопланетянами. Я стоял на балконе, проигрывал ее, и там появился большой золотой шар света — мы думали, что это Венера или Марс или что-то в этом роде. Потом песня перестала играть, и он исчез. Но потом мы снова включили «Аризону», и он вернулся. Это произошло четыре раза, - Робби Уильямс, певец

Уильямс около 15 лет живет в Лос-Анджелесе с женой Айдой Филд и четырьмя детьми. Большинство его встреч с инопланетянами произошло в окрестностях именно этого города.

«Только когда я поехал в Лос-Анджелес, я ощутил, что здесь есть какие-то энергетические вихри, это очень странная земля», — сказал Уильямс.

Ранее знаменитый иллюзионист Ури Геллер заявил, что работал на ЦРУ, и обвинил Министерство обороны США во вранье о технологиях инопланетян. Прославившийся сгибанием ложек фокусник утверждает, что лично видел и держал в руках обломки НЛО в некой лаборатории НАСА 50 лет назад.