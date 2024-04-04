Напиток из мышат и блюда из насекомых: в Берлине работает «Музей отвратительной еды»

В Берлине работает «Музей отвратительной еды». Как сообщает NTD, в экспозиции есть блюда из насекомых, настойка из мышат, томатный суп с овечьим глазом и прочие необычные продукты из разных кухонь мира.

Как отметила директор музея Александра Бернштайнер, задача музея — не шокировать посетителей, а показывать культурные различия. Она обратила внимание, что отвращение — это одна из шести эмоций.

«Говорят, что это первая инстанция иммунной системы, потому что мозг сообщит вам, когда что-то может содержать болезнь или когда это что-то, что вы не должны считать пищей», — сказала Бернштайнер.

Например, в коллекции есть вонючие сыры, которые популярны во Франции и Италии. Предполагается, что люди свыклись с их запахом с течением времени. Другие сильно пахнущие продукты в экспозиции — фрукт дуриан и рыба «Сюрстремминг» из Швеции.

Отдельно от остальных продуктов стоит кориандр. Некоторые люди его любят, а другие — ненавидят. Предположительно, такое различие возникло из-за особенностей в ДНК.

«Проводятся научные исследования того, существует ли генетическая связь с тем, как воспринимается кориандр: как пряность или как субстанция с очень сильным солёным вкусом», — сказала директор музея.

Еще один экспонат — хабусю. Это рисовый напиток из японской Окинавы, главным ингредиентом которого служит ядовитая гадюка хабу. Змею потрошат и кладут на лед, прежде чем погрузить в жидкость. Когда она оттаивает, то ненадолго оживает и изрыгает яд в бутылку. Напиток настаивают до тех пор, пока яд не нейтрализуется.

В коллекции также есть различные блюда из насекомых и кровяная колбаса, которую в Германии любят во многих семьях. В конце выставки стоит большая бутылка напитка из мышат: его делают путем топления новорожденных грызунов в бутылке и последующего брожения. В Китае и Корее он используют как тоник для здоровья.

Ежегодной музей посещают свыше 20 тысяч туристов. Кроме того, в будние дни туда водят школьников.