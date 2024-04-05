Британец подделал результаты теста ДНК, чтобы не платить алименты

В Англии 29-летний Уильям Босварва подделал результаты ДНК-теста, чтобы не платить алименты. Об этом пишет The Mirror.

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В материале отметили, что мужчина познакомился в ночном клубе с женщиной, а спустя время узнал, что она беременна от него. Босварва настаивал на том, чтобы его новая знакомая сделала аборт, но та категорически отказалась.

Позднее британец не признал отцовство. Когда же его заставили пройти ДНК-тест, он отправил образцы другого мужчины, чтобы снять с себя подозрения и не платить алименты, говорится в сообщении.

Между тем Босварва отрицает факт подделки ДНК. Его также допросили полицейские, они попросили мужчину сдать образец слюны для повторного теста, но он отказался.

"Мой адвокат объяснил, что проведение еще одного теста ДНК не имеет ничего общего с тем, что рассматривает в этом деле полиция", – прокомментировал британец.

Судебное разбирательство продолжается. Женщина утверждает, что именно Босварва является отцом ребенка, она готова предоставить все доказательства.

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