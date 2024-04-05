В Англии ворона скинула на крышу гаража пропавшую домашнюю змею, пишет NDTV. По словам хозяйки, она была сильно рада, что питомица нашлась.

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Как рассказала женщина из графства Дарем, около года назад у нее пропала домашняя змея по кличке Агнес. Хозяйка не могла понять, куда исчезла питомица, а потом решила, что рептилия просто уползла на волю, воспользовавшись случаем. Однако в начале апреля животное неожиданно нашлось.

Сосед британки рассказал, что ворона скинула на крышу его гаража змею. Оказалось, это была Агнес. Обрадовавшаяся женщина повезла ее к ветеринарам, которые отметили плохое состояние рептилии.