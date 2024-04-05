Американка обнаружила в пакете с покупками обручальное кольцо продавщицы

В США продавец обронила обручальное кольцо при упаковке покупок и смогла найти способ его вернуть. Об этом сообщает портал Brides.

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Синди Тристани, работающая на кассе магазина верхней одежды в Пенсильвании, поняла, что ее драгоценность пропала во время вечерней воскресной смены и подняла тревогу.

«Все помогали мне, вышел мой босс, мы осмотрели весь пол, мусор. Я заплакала», — призналась американка.

Однако Тристани не сдалась и решила поискать ювелирное изделие с помощью социальных сетей. В локальной группе на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) она разместила пост, в котором попросила покупателей, недавно покинувших магазин, проверить свои сумки.

«Шансов мало, но если кто-то сегодня делал покупки в Burlington Uniontown, я думаю, что мое кольцо с бриллиантом могло упасть в чью-то сумку», — написала Синди в своем посте.

Она уже смирилась с пропажей драгоценности, но все равно стала молиться, чтобы его вернули.

Призыв о помощи увидела местная жительница Кейт Джайлс, которая возвращалась домой после вечернего шоппинга. Она попросила мужа остановить машину и внимательно просмотрела содержимое двух пакетов с покупками, и обручальное кольцо Синди нашлось. Женщина немедленно вернулась в магазин и отдала кольцо продавщице, которая искренне ее поблагодарила.