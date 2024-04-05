Полицейские в Германии сняли видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов

Сотрудники полиции Баварии сняли шуточное видео, на котором выполняют рабочие обязанности без штанов. Так они хотели обратить внимание на проблему с дефицитом униформы из-за пандемии COVID-19 и конфликта на Украине.

© runews24.ru

Видео размещено в YouTube-канале профсоюза немецкой полиции (DPolG).

На кадрах двое стражей правопорядка сетуют, что месяцами ожидают новой формы. После они выходят из служебного автомобиля без штанов.

Председатель баварского отделения профсоюза Юрген Кёнляйн в ролике заявил, что поставки 21 предмета униформы, включая брюки, куртки и фуражки, возможны только с ожиданием в несколько месяцев.

По его словам, ситуация может ухудшиться, и призвал региональное МВД принять меры, даже если это будет связано с ростом расходов.

Ведомство рассказало, что дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок из-за украинского конфликта, однако трудности наблюдаются с пандемии. В МВД пояснили, что больше всего не хватает летних брюк. Чиновники предложили полицейским использовать другие модели, сообщает агентство DPA.