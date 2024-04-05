Пьяный буддийский монах с эпилепсией пытался прорваться в келью к монашкам в Таиланде

В Таиланде буддийский монах напился и попытался залезть в келью к монашкам. Пострадавшие девушки заявили, что это уже не в первый раз.

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В Таиланде задержали буддийского монаха, который напился и пытался прорваться в келью к монашкам. Сообщается, что 25-летний мужчина нарушил правила, выпив алкоголь, а затем попытался залезть в комнату к двум монашкам. Когда оказалось, что дверь заперта, монах начал стрелять по окнам из рогатки. Испуганные женщины вызвали полицию, мужчину арестовали и доставили в участок. На допросе монах заявил, что в комнату попасть не пытался, а из рогатки стрелял, потому что увидел горящий без нужды свет и хотел разбудить девушек, чтобы они его погасили.

При этом пострадавшие девушки утверждают, что монах выпивает алкоголь ежедневно, а в их храм попал после того, как его выгнали из другого храма за пьянство. При этом он пытался заставить монашек себе прислуживать. Отмечается, что в настоящий момент мужчину изгнали из храма.

Мама дебошира заявила, что алкоголь помогает ее сыну бороться с эпилепсией и облегчает симптомы болезни. Как передает Lenta.ru, по словам женщины, алкоголь она сыну не приносит, к пьянству его склонил другой монах. В будущем она хочет устроить мужчину в другой храм, так как, по ее мнению, только это сможет его спасти.