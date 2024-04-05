Девушка показала способ заработка в интернете и удивила пользователей сети

Пользовательница Reddit с ником dinonuggetenjoyer рассказала на портале о своем способе заработка в интернете. Пользователи сети признались, что такой способ обогащения показался им необычным.

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Девушка прикрепила к публикации скриншоты переписки с одним из пользователей маркетплейса. Собеседник рассказчицы предложил ей денежное вознаграждение за то, чтобы она разбила свой iPhone и сняла это на видео. Также он попросил пользовательницу нанести белый клей на камеру разбитого телефона и его заднюю часть.

По словам пользовательницы, всего неизвестный заплатил ей за подобный контент более 350 долларов (примерно 32,3 тысячи рублей).

В комментариях пользователи признались, что подобный способ заработка удивил их.

«Хотелось бы мне, чтобы у меня был такой собеседник с необычными пристрастиями, готовый платить», «Похоже, с тобой общался генеральный директор Samsung», «Возможно, его заводит борьба с капитализмом. Мне кажется, это круто», «Добро пожаловать в OnlyPhones», — пошутили они.

Ранее другая девушка рассказала на Reddit о странном сообщении от онлайн-магазина. В нем продавцы отправили личные данные покупательницы, а после заявили, что ошиблись чатом. Многие комментаторы сочли произошедшее пугающим.