Мэр итальянского города предлагает бесплатных коз всем, кто сможет их поймать

В Италии мэр города предлагает бесплатных коз всем, кто сможет их поймать, пишет издание UPI. Таким образом он пытается решить проблему перенаселения животных.

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Риккардо Гулло, мэр города Аликуди, расположенного на одноименном острове на Эоловом архипелаге Сицилии, представил обществу свою программу «усыновления» коз. Чиновник пошел на такой шаг, когда популяция этих животных выросла в шесть раз.

Согласно программе, любой, кто отправит запрос местному правительству по электронной почте и заплатит «гербовый сбор» в размере $17, может взять столько коз, сколько пожелает. При условии, что они вывезут их с острова в течение 15 дней с момента получения разрешения.

«В идеале мы бы хотели, чтобы люди попытались приручить коз, а не есть их», — добавил мэр.

Первое стадо коз на острове появилось около 20 лет назад, когда их привезли фермеры, чтобы начать разводить. В конечном итоге животные начали свободно бродить по округе и одичали.